Yerry Mina Beşiktaş'ın kapısından dönmüş!
26 Mart 2018 | 23:07
Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, devre arasında Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina'yı 2015/16 sezonunda kadrosuna katmak istediği ancak yüksek bonservis nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.
Barcelona'nın ara dönemde Palmeiras'tan transfer ettiği Yerry Mina'nın 2015-16 sezonu başında Beşiktaş'ın kapısından döndüğü bildirildi.
Siyah-beyazlıların, genç stoper için o zamanki kulübü Independiente'ye Pedro Franco takası teklif ettiği ancak Kolombiya ekibinin artı 3 milyon euro istemesiyle vazgeçildiği kaydedildi.
Devre arasında 12 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina, geçen sürede Katalan ekibinin formasını sadece 2 maçta giydi.
(Fotomaç)
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