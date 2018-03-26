Yerry Mina Beşiktaş'ın kapısından dönmüş!

Barcelona'nın ara dönemde Palmeiras'tan transfer ettiği Yerry Mina'nın 2015-16 sezonu başında Beşiktaş'ın kapısından döndüğü bildirildi.



Siyah-beyazlıların, genç stoper için o zamanki kulübü Independiente'ye Pedro Franco takası teklif ettiği ancak Kolombiya ekibinin artı 3 milyon euro istemesiyle vazgeçildiği kaydedildi.



Devre arasında 12 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina, geçen sürede Katalan ekibinin formasını sadece 2 maçta giydi.

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