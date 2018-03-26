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Beşiktaş'tan sürpriz Sosa bombası
2 saat önce
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa ile ilgili sürpriz bir planı ortaya çıktı.
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Siyah beyazlıların, Trabzonspor'da top koşturan eski futbolcuları Jose Sosa'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istediği ve bu amaçla bordo-mavililerin kapısını çalacakları belirtildi.
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Karadeniz ekibinde Nisan ayı başında seçimli olağanüstü kongre yapılacağı için şu anda harekete geçmeyen siyah-beyazlıların, bordo-mavililerdeki seçim bittikten sonra düğmeye basacağı ifade edildi.
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Arjantinli oyuncu, gelecek sezon Trabzonspor'dan yıllık 3 milyon 320 bin Euro alacak. Siyah-beyazlıların, FIFA tarafından, oyuncuları Bero'nun bonservis taksidini yatırmadıkları için bir dönem transfer yasağı verilen ve UEFA ile de mali fair-play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililere Sosa'yı kendilerine kiralamalarını teklif edecekleri öğrenildi.
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