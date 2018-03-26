Beşiktaş'tan sürpriz Sosa bombası

3 / 5 Arjantinli oyuncu, gelecek sezon Trabzonspor'dan yıllık 3 milyon 320 bin Euro alacak. Siyah-beyazlıların, FIFA tarafından, oyuncuları Bero'nun bonservis taksidini yatırmadıkları için bir dönem transfer yasağı verilen ve UEFA ile de mali fair-play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililere Sosa'yı kendilerine kiralamalarını teklif edecekleri öğrenildi.