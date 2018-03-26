Benfica Talisca için Roma ile anlaştı iddiası

1 / 8 Siyah-Beyazlılar’ın Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



2 / 8 Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı futbolla Brezilya Milli Takımı’na seçilen 24 yaşındaki futbolcu için Benfica’nın kararını şimdiden verdiği ortaya çıktı.



3 / 8 Başarılı oyuncu için kulübünün şimdiden İtalya Serie A ekibi Roma’yla el sıkıştığı öğrenildi.



4 / 8 1 Haziran’a kadar yıldız ismin sözleşmesinde yer alan 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanıp oyuncunun tapusunu alma hakkını elinde bulunduran Kara Kartal’ın, eğer bu bedeli ödeyemezse Talisca’nın Roma’nın yolunu tutacağı kaydedildi.



5 / 8 Portekiz’den gelen bu şok haber sonrasında Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı oyuncuyu kadrosunda tutmak için yeni bir yol haritası hazırlığında olduğu ifade edildi.



6 / 8 Tecrübeli futbolcu için kulübüne daha önce 2 yıllık kiralama bedeli olarak 4 milyon Euro ödeyen Beşiktaş’ın, Talisca’yı takımda tutmak için mali olarak sınırları zorlayacağı bildirildi.



7 / 8 Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda tutulmasını istediği Sambacı için Başkan Fikret Orman’ın, milli ara sonrasında yönetici kurmaylarıyla birlikte soluğu Portekiz’de alıp Benfica’yla bonservis konusunu karara bağlamayı planladığı konuşuluyor.

