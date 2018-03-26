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Benfica Talisca için Roma ile anlaştı iddiası
1 saat önce
Benfica’nın Anderson Talisca için Roma’yla anlaşma sağladığı ortaya çıktı. 1 Haziran’a kadar 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanıp Sambacı’nın bonservisini alma hakkını elinde bulunduran Siyah-Beyazlılar, bu gelişmenin ardından milli ara sonrasında harekete geçecek.
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Siyah-Beyazlılar’ın Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı futbolla Brezilya Milli Takımı’na seçilen 24 yaşındaki futbolcu için Benfica’nın kararını şimdiden verdiği ortaya çıktı.
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1 Haziran’a kadar yıldız ismin sözleşmesinde yer alan 21 milyon Euro’luk opsiyonu kullanıp oyuncunun tapusunu alma hakkını elinde bulunduran Kara Kartal’ın, eğer bu bedeli ödeyemezse Talisca’nın Roma’nın yolunu tutacağı kaydedildi.
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Portekiz’den gelen bu şok haber sonrasında Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı oyuncuyu kadrosunda tutmak için yeni bir yol haritası hazırlığında olduğu ifade edildi.
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Tecrübeli futbolcu için kulübüne daha önce 2 yıllık kiralama bedeli olarak 4 milyon Euro ödeyen Beşiktaş’ın, Talisca’yı takımda tutmak için mali olarak sınırları zorlayacağı bildirildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda tutulmasını istediği Sambacı için Başkan Fikret Orman’ın, milli ara sonrasında yönetici kurmaylarıyla birlikte soluğu Portekiz’de alıp Benfica’yla bonservis konusunu karara bağlamayı planladığı konuşuluyor.
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