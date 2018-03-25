Beşiktaş'ın Anderson Talisca stratejisi

Milliyet Gazetesi'nin; şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi kendilerine hedef olarak seçen Kartal, Oğuzhan ya da Tolgay’ın satılması durumunda Talisca’nın parasını ödeyecek. Eğer bu gerçekleşmezse farklı taktikler devreye sokulacak.



Transfer dönemi gelmeden kadrosundaki birçok oyuncusu başka takımlarla anılan Beşiktaş’ın ilk düşüncesi, Talisca’nın bonservisiyle birlikte takıma kazandırılması... Bu konuda çalışan siyah-beyazlılar, ilginç bir transfer stratejisi yürütüyor.



Önceliğini şampiyonluğa veren Kartal, böylece Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantileyecek. Ancak Beşiktaş, Talisca’yı buradan gelecek parayla değil, futbolcu satarak takıma kazandırmaya çalışacak.



İngiliz beklentisi

21 milyon euroluk satın alma opsiyonu nedeniyle yönetimi bütçe anlamında kara kara düşündüren Talisca için, çeşitli hamleler üzerinde çalışan Beşiktaş Yönetimi, Everton’un Oğuzhan Özyakup ile ilgilenmesi nedeniyle umutları daha da arttı. Yönetimin ayrıca, İngiliz scoutlarının sezon sonuna kadar Beşiktaş’ın maçlarını takip edecek olması yüzünden, Tolgay Arslan isminin de ön plana çıkabileceğini düşündüğü ortaya çıktı. Everton’un orta sahaya birini araması sebebiyle sadece Oğuzhan değil Tolgay da hedefe girebilecek oyuncular arasında yer alıyor.



Kaynak olmazsa...

Sezon sonunda, Cenk Tosun’dan sonra bir futbolcuyu daha astronomik rakama satmayı hesaplayan Beşiktaş, bu durumda kesin olarak Talisca’nın bonservisini alacak. Bir yandan oyuncuyu da ikna etmeye çalışacak olan siyah - beyazlı kulüp, oyuncu satılarak kaynak yaratılmaması durumunda ise mecburen daha farklı transfer stratejilerini devreye sokmaya çalışacak.



16 gol

Bu sezon 38 maçta formasını giydiği Beşiktaş’ta 16 gol atan Anderson Talisca, performansıyla takımda tahmini bonservis değerini en çok yükselten isim oldu. Sezon başında 13 milyon değer biçilen Brezilyalı oyuncunun bedeli şubatta yapılan değerlendirmede üç milyonluk artışla 16 milyon euro olarak gösterildi.



Yeni Rivaldo!

Brezilya Milli Takımı’na seçilen Anderson Talisca ülkesinde ilgi çekmeye devam ediyor. Beşiktaş’ın yıldızının fiziksel özellikleri, vuruş stili ve futbolculuğu Brezilya’nın efsanelerinden Rivaldo’ya benzetiliyor. Rivaldo ile Talisca’nın benzer fotoğrafları paylaşılıyor.

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