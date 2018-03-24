Fortounis için 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı!

Beşiktaş'ta son dönemde Olympiakos'tan Konstantinos Fortounis'in ismi medyada çok sık yazılmaya başlandı. Beşiktaşlı taraftarlar da Yunan futbolcunun sosyal medya hesabına akın etti.

Siyah beyazlı taraftarlar Konstantinos Fortounis'in yaptığı paylaşımlarının altına "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla doldurdular. Bu sezon Olympiakos formasıyla 32 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 9 gol 11 asistlik bir performans sergiledi. Beşiktaş’ın 10 numara transferi için diğer adaylar ise Paqueta ve Mario Götze...



KOSTAS FORTOUNIS KİMDİR?

Olympiakos altyapısında yetişen Konstantinos Fortounis 2008’de bedelsiz olarak AO Trikala’nın yolunu tuttu. Sonrasında Asteras Tripoli ve Kaiserslautern formaları giydikten sonra 2014’te Olympiakos’a döndü.