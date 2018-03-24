Beşiktaş Muhammet Arslantaş'ı transfer ediyor

Başakşehir’in alt yapısında forma giyen Muhammet Arslantaş, Beşiktaş’ın takibine girdi. Güçlü fiziği ve attığı gollerle dikkat çeken oyuncuyu Siyah-Beyazlılar’ın yakından izlediği ve teknik direktör Şenol Güneş’in de geleceğe yatırım olarak alınmasına onay verdiği bildirildi.



Aynı zamanda U17 Milli Takımımız’ın da formasını giyen Muhammet için Başakşehir’le görüşmelerin, sezon sonunda yapılacağı bilgisine ulaşıldı.



Muhammet Arslantaş kimdir?



27 Ocak 2001 tarihinde Bayburt'ta doğan Muhammet Arslantaş futbola 2012 yılında Trakya Fenerspor'a başladı. 2 sezon burada onadıktan sonra Bucaspor'a transfer olan genç yıldız adayı transfer olduğu Bucaspor'da harika 3 sezon geçirdi ve İstanbul Başakşehirspor'un yolunu tuttu.



Bucaspor kariyerinde inanılmas istatistikler tutturan genç yıldız adayı Akademi Lİglerinde oynadığı 92 maçta 88 gol attı. (FANATİK)

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