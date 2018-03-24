Beşiktaş yönetiminden Demba Ba itirafı!

Demba Ba, Göztepe’de golleri sıralarken Beşiktaş’ın ara transferde büyük umutlarla renklerine kattığı Vagner Love’ın formsuzluğu gündemi meşgul ediyor. Beşiktaşlı yöneticiler konuyla ilgili gelen soruya şu şekilde cevao verdi. Herkes bugünkü şartlara göre konuşuyor. Ama 1.5 yıl futbol oynamamış sakat bir oyuncuydu ve ne yapacağını hiç kimse kestiremezdi. Takım şampiyonluğa gidiyordu ve doğrudan katkı sağlayacak bir oyuncu olarak Vagner Love’un daha avantajlı olduğunu düşündük. Demba Ba’nın ortaya koyduğu performans ise gerçekten takdirlik.



(AKŞAM)

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