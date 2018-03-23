Medel: 'Beşiktaş'a gelmeden önce İspanya ve Meksika'dan teklif aldım'

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'in beklentilerine göre daha zor olduğunu kaydeden Medel, "Süper Lig'in daha basit olacağını düşündüm ancak rekabet üst seviyede. Bizim takım için de bunu söyleyebilirim. Başlangıçta formayı alamadım ve takımda bir yer elde edinebilmek için savaşmam gerekti." diyerek görüşünü paylaştı.



Şampiyonluk yarışı sorulan tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk için inanılmaz bir savaş var, 4 takım da kazanabilir. Potansiyel olarak sanırım en iyisi biziz ancak şu anda en iyi durumdaki takım Galatasaray, çünkü liderler. Ancak Beşiktaş şampiyon olmak istiyor ve geri adım atmayacak." cevabını verdi.



"INTER İLE KUPA KAZANMAYI BAŞARAMADIM"



Inter'in hayallerindeki takım olduğunu ifade eden Medel, "Çocukluğumda Inter'de forma giymeyi hayal ederdim, bu hayalim gerçekleşti, 100'e yakın forma giydim ancak kupa kazanamadım, çok mücadele ettim ama Inter ile kupa kazanmayı başaramadım" dedi.



Inter'de Mancini, De Boer ve Pioli ile istenilen başarıların yakalanamadığının da altını çizen Medel, "De Boer kötü bir teknik adam değil ve kendi düşüncelerini takıma yansıtmak için yeterli zamanı olmadı. Poli de Inter'de önemli işler yaptı, harika bir kişiliği var ve Inter'de her zaman iyi hatırlanmalı. Mazzari'ye kendime çok yakın hissediyorum." şeklinde konuştu.



"İSPANYA VE MEKSİKA'DAN TEKLİF ALDIM"



Inter'in bu sezon ŞampiyonlarLigi'ne katılmak için son ana kadar mücadele etmesi gerektiğinin de altını çizen Medel, "Roma toparlandı, Lazio pes etmiyor, Milan da geri döndü. Inter için çok kolay olmayacak ve hedeflenen başarılar elde edilemezse bu Inter için felaket olur" ifadelerini kullandı.



Yaz aylarında bir çok transfer teklifi aldığını da vurgulayan Medel, "Yaz döneminde Sevilla, Espanyol, Malaga ve Meksika'dan birçok teklif aldım ancak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ı tercih ettim. Ailem, Türkiye'de kendisini iyi ve mutlu hissediyor, Beşiktaş'ta büyük bir rekabet var ve formayısporx kapmak için sürekli mücadele etmek zorundasınız. Hala şampiyon olabiliriz. Ancak dört takım bunun için yarışıyor. Ne olacağını göreceğiz. Başlangıçta Türk ligini çok daha basit zannetmiştim. Ancak seviyenin inanılmaz yüksek olduğunu gördüm." dedi.

(Sporx)