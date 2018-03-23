Şenol Güneş'in istemediği yıldızlar

1 / 17 Beşiktaş'ın başına geçtiği günden bu yana siyah-beyazlı takımda elinin değdiği her ismin yıldızının parlamasını sağlayan teknik direktör Şenol Güneş, özellikle transfer dönemlerindeki duruşu ile dikkat çekti.



2 / 17 Transfer dönemlerinde genelde yakından tanıdığı isimlerin kadroya katılmasını talep eden Güneş, Burak Yılmaz, Volkan Şen, Ozan Tufan ve Serdar Aziz transferlerinde ısrarcı oldu ancak siyah-beyazlı yönetim, çeşitli sebeplerden dolayı bu transferleri askıya



3 / 17 Şenol Güneş'in isteyip de alınmayan isimler oldukça fazla ancak bir de Beşiktaş yönetiminin önerip de Şenol Güneş'in istemediği oyuncular da var.



4 / 17 İşte son olarak Başakşehir'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Adebayor ile gündeme gelen Şenol Güneş'in veto ettiği isimler... (Sporx)



5 / 17 BALAZS DZSUDZSAK



6 / 17 GÖKHAN İNLER



7 / 17 VICTOR VALDES



8 / 17 DEMBA BA



9 / 17 MATEJ MITROVIC



10 / 17 GARY MEDEL



11 / 17 KENNETH OMERUO



12 / 17 ALVARO NEGREDO



13 / 17 BORJA



14 / 17 JEREMAIN LENS



15 / 17 EMMANUEL ADEBAYOR



16 / 17 DOMAGOJ VIDA

