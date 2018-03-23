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Şenol Güneş'in istemediği yıldızlar

6 saat önce

Beşiktaş'ın son 2 yıldaki şampiyonluğunda 1 numaralı etken olan Şenol Güneş, oyuncularını adeta yeniden yaratmasının yanı sıra transferini istemediği isimlerle de dikkat çekti. İşte Şenol Güneş'in veto ettiği isimler...

Şenol Güneş'in istemediği yıldızlar
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Beşiktaş'ın başına geçtiği günden bu yana siyah-beyazlı takımda elinin değdiği her ismin yıldızının parlamasını sağlayan teknik direktör Şenol Güneş, özellikle transfer dönemlerindeki duruşu ile dikkat çekti.

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Transfer dönemlerinde genelde yakından tanıdığı isimlerin kadroya katılmasını talep eden Güneş, Burak Yılmaz, Volkan Şen, Ozan Tufan ve Serdar Aziz transferlerinde ısrarcı oldu ancak siyah-beyazlı yönetim, çeşitli sebeplerden dolayı bu transferleri askıya

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Şenol Güneş'in isteyip de alınmayan isimler oldukça fazla ancak bir de Beşiktaş yönetiminin önerip de Şenol Güneş'in istemediği oyuncular da var.

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İşte son olarak Başakşehir'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Adebayor ile gündeme gelen Şenol Güneş'in veto ettiği isimler... (Sporx)

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BALAZS DZSUDZSAK

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GÖKHAN İNLER

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VICTOR VALDES

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DEMBA BA

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MATEJ MITROVIC

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GARY MEDEL

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KENNETH OMERUO

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ALVARO NEGREDO

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BORJA

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JEREMAIN LENS

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EMMANUEL ADEBAYOR

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DOMAGOJ VIDA

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MARIO BALOTELLI

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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