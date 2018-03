Şenol Güneş'ten Pepe'ye veto!

Maç öncesi parmağında çok az ağrısı olan Portekizli stoper riske girerek kritik maçta görev yapmak isterken, Güneş'ten onay alamadı. Siyah-beyazlı hocanın önlerindeki karşılaşmaları düşünerek savunmanın en önemli ismi olan Pepe'yi riske atmak istemediği belirlendi.



Güneş'in, tecrübeli futbolcuyla yaptığı görüşmede, "Bu maç senin için her anlamda riskli olabilir. Milli aradan sonra lig bitimine kadar oynayacağımız her maç kritik. Ben de senin sadece futbolundan değil, tecrübenden de bu kritik maçlarda yararlanmak istiyorum. Milli takımından her açıdan çok daha iyi bir halde döneceksin. Belirlediğimiz hedefe ulaşmamızda senin çok önemli katkıların olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Teknik patron Şenol Güneş'in, ligde kalan son 8 maçta Pepe'ye önemli görevler yükleyeceği belirtildi. Real Madrid'de uzun yıllar başarıyla forma giyen Portekizli stoperin tecrübesinden daha fazla yararlanmak isteyen Güneş'in bu nedenle oyuncusunu Başakşehir maçında korumayı tercih ettiği ifade edildi.



Bu arada Beşiktaş'ın hocası milli takım arasından sonra oyuncularıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ligin kalan 8 haftasında puan kaybı istemediğini dile getirecek olan Güneş, futbolcularına bir dizi uyarıda bulunacak. (Milliyet)

SON 24 SAATTE SPORDA YAŞANANLAR...