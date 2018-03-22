Beşiktaş 10 isimle yollarını ayırıyor

1 / 12 Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizasyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak.



2 / 12 Öncelikli olarak oyuncu satışından gelir elde etmeyi planlayan Orman'ın hedeflerini de belirledi. İşte o isimler...



3 / 12 Matej Mitrovic

Beşiktaş'tan bu sezon Club Brugge'e kiralanan Hırvat futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi ve Mitro'nun sezon sonunda siyah-beyazlı formaya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

4 / 12 Jeremain Lens

Beşiktaş'ın bonservisini satın aldığı Hollandalı futbolcunun, yıldızı bir türlü Beşiktaş taraftarıyla barışmadı. Beşiktaş'ta yakaladığı şansları da iyi değerlendiremeyen Lens için sezon sonu opsiyonları arasında Çin ve Katar da yer alıyor.

5 / 12 Alvaro Negredo

Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan İspanyol futbolcu, değerini bulması durumunda sezon sonu vedalaşılacak isimler arasında gösteriliyor. Negredo için ara transfer döneminde de bazı İspanyol takımları devredeydi.

6 / 12 Vagner Love

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan büyük umutlar ile transfer ettiği ancak siyah-beyazlı forma altında hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'un sezon sonunda Brezilya Ligi'ne transferi bekleniyor.

7 / 12 Oğuzhan Özyakup

Beşiktaş'ın yeni sözleşme yaptığını Oğuzhan için transfer stratejisi hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'dan sonraki en büyük satış potansiyelleri arasında gösterilen Oğuzhan için 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.

8 / 12 Denys Boyko

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Boyko'nun sezon sonunda da Ukrayna'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

9 / 12 Adriano

Beşikta'ın vedalaşması ve yaşına rağmen satış potansiyeli bulunan isimlerden biri de Adriano. Sezon sonunda Çin'e transferi beklenen Adriano'dan Beşiktaş, 5 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

10 / 12 Dusko Tosic

Şenol Güneş'in takımdaki yıldızlarından biri olan Tosic için İspanya, İngiltere ve Almanya'dan ciddi teklifler vardı ancak Sırp, oyuncu değerini bulmadığı için satılmadı. Sezon sonunda 7 milyon euroya yaklşan bir teklif, Tosic'in yuvadan uçmasına yol açabilir.

11 / 12 Ricardo Quaresma

Sezon sonunda Beşiktaş'a veda etmesine kesin gözüyle bakılan Quaresma'nın Çin ya da Katar Ligi'nde transferi bekleniyor. Beşiktaş, Quaresma'da 7 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli bekliyor.