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Everton Oğuzhan Özyakup'a talip oldu iddiası

2 saat önce

Oğuzhan Özyakup ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Everton Oğuzhan Özyakup'a talip oldu iddiası
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Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'la sözleşme yenilip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.

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Ada basınından The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Merseyside ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı.

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Haberde öncelikli olarak Arsenal'ın yıldız orta sahası Jack Wilshere'ı transfer etmek istediği belirtilen Everton'ın tıpkı Oğuzhan gibi kontratı bu yaz bitecek oyuncuyu alamaması durumunda milli futbolcuya yöneleceği belirtildi.

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Öte yandan Everton gözlemcilerinin de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçlarına sık sık gelerek Oğuzhan'ın performansını yakından takip ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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