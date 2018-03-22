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Everton Oğuzhan Özyakup'a talip oldu iddiası
2 saat önce
Oğuzhan Özyakup ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
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Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.
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Beşiktaş'la sözleşme yenilip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyan Oğuzhan Özyakup'a Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın talip olduğu iddia edildi.
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Ada basınından The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Merseyside ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı.
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