Benfica'dan Beşiktaş'a olay Talisca yanıtı

1 / 7 Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı bonservisiyle almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Benfica ile masaya oturdu. Ancak haberler olumsuz.



2 / 7 Brezilyalı yıldızın 21 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmeye çalışan yönetim "Hayır" yanıtını aldı. Benfica, "Talisca'nın talibi fazla. Eğer 21 Milyon Euro ödemezseniz bu iş olmaz" ifadesini kullandı.



3 / 7 Portekiz kulübünün bu tavrında, Talisca'nın Brezilya kadrosuna alınması büyük bir etken.



4 / 7 Benfica yönetimi , genç futbolcuyu 35 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satacağına inanıyor.



5 / 7 Fakat Beşiktaş da bu işin peşini bırakmaya niyetli değil.



6 / 7 Siyah-beyazlı yönetim sponsorlarla görüşmeler yaparak Talisca'nın bonservis maliyeti için kaynak arayışlarına başlamış durumda.

