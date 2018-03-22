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Benfica'dan Beşiktaş'a olay Talisca yanıtı

1 saat önce

Bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ı adeta sırtında taşıyan Anderson Talisca konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'dan Beşiktaş'a olay Talisca yanıtı
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Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı bonservisiyle almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Benfica ile masaya oturdu. Ancak haberler olumsuz.

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Brezilyalı yıldızın 21 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmeye çalışan yönetim "Hayır" yanıtını aldı. Benfica, "Talisca'nın talibi fazla. Eğer 21 Milyon Euro ödemezseniz bu iş olmaz" ifadesini kullandı.

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Portekiz kulübünün bu tavrında, Talisca'nın Brezilya kadrosuna alınması büyük bir etken.

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Benfica yönetimi , genç futbolcuyu 35 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satacağına inanıyor.

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Fakat Beşiktaş da bu işin peşini bırakmaya niyetli değil.

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Siyah-beyazlı yönetim sponsorlarla görüşmeler yaparak Talisca'nın bonservis maliyeti için kaynak arayışlarına başlamış durumda.

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Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 38 maça çıkan Anderson Talisca müthiş bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldız 16 gol atıp 4 asist yaptı ve 20 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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Beşiktaş
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