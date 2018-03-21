Beşiktaş hücumda coşkusunu kaybetti
Beşiktaş, Süper Lig'de 26. haftalar itibarıyla, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde attığı gol bakımından en kötü sezonunu yaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 50 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hücumda en etkisiz sezonunu yaşıyor.Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde 26. haftalar dikkate alındığında gol yollarında en kötü performansını sergiledi.
Güneş'in teknik direktörlüğünde bu sezon 47 gol atan siyah-beyazlı ekip, gollü galibiyetler alm akta da zorlandı. Beşiktaş, şu ana dek 5 maçta 3 ve üzerinde gol atabildi. Göztepe ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Galatasaray'a da 3-0'lık üstünlük sağladı. Beşiktaş, Osmanlıspor'u 5-1, Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek taraftarlarına gollü galibiyet hediye etti.Bu sezonki 3 karşılaşmayı gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta bir, 10 mücadelede de 2 gol kaydetti.
Geçen sezon 7 maçta gollü galibiyetlere imza attı
Geçen sezon 26 karşılaşmada 50 gol kaydeden Beşiktaş, 7 mücadeleyi 3 ve üzerinde goller atarak kazanmayı bildi.Söz konusu sezonda Kardemir Karabükspor ile Akhisarspor'u 3-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni de 3-0'lık sonuçlarla y endi. Aytemiz Alanyaspor'u iki maçta 4-1'lik skorlarla mağlup eden Beşiktaş, Konyaspor'a da 5-1 üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlı futbol takımı, geçen sezon sadece 2 maçta gol atmayı başaramazken, 9 mücadeleyi bir, 8 karşılaşmayı 2 gol atarak tamamladı.
Güneş'in ilk sezonunda coşku daha fazlaydı
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki en coşkulu sezonunu ise 2015-2016'da yaşadı.Güneş'in ilk sezonundaki 26 karşılaşm ada rakip fileleri 57 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 9 maçta 3 ve üzerinde gol attı.Beşiktaş, söz konusu sezonda üçer gol attığı 4 maçta Eskişehirspor'u 3-1, Fenerbahçe ile Osmanlıspor'u 3-2'lik sonuçlarla geçti. Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor maçının yanı sıra her iki Gaziantepspor mücadelesini 4-0'lık skorlarla kazandı. Mersin İdmanyurdu'na 5-2 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u ise 5-1 yendi.
Güneş'in ilk sezonunda sadece 2 maçı gol atamadan tamamlayan Beşiktaş, 7 müsabakada bir, 8 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.