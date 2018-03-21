Anderson Talisca'ya 3 milyon Euro maaş

Portekiz’de yayın yapan O Jogo gazetesinde sürpriz bir Anderson Talisca iddiası yer aldı. Gazetenin dünkü baskısında, Beşiktaş’ın Talisca’nın bonservisini Benfica’dan alma konusunda adım atmaya karar verdiği belirtildi.



Buna göre siyah-beyazlıların 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak, Brezilyalı yıldızı bonservisiyle birlikte kadrosuna katacağı aktarıldı. Haberde Beşiktaş’ın, Talisca’ya yıllık 3 milyon euro maaş ödeyeceği de savunuldu. Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetimin bu transfer konusunda çok istekli olduğuna da vurgu yapıldı.

Başkan Fikret Orman geçen hafta yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Talisca’nın da istemesi halinde bonservisini Benfica’dan alacaklarını söylemişti. İngiliz devi Manchester United’ın transfer listesinde yer aldığı ileri sürülen yetenekli futbolcunun kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak baktığı ancak teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği ifade edildi.



Kısa süre önce Benfica ile sözleşmesini 2020’ye kadar uzatan Talisca’nın büyük bir kulüpten istediği seviyede bir teklif gelmemesi halinde Kartal’da kalmanın planlarını yaptığı da aktarıldı.

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