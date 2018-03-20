Beşiktaş'ın geri dönüş sıkıntısı





Bu sezon biri Süper Kupa olmak üzere 10 maçta mağlup duruma düşen Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçlardan sadece 2 tanesinde galip gelmeyi başardı. Diğer 8 maçın 5'ini kaybeden Siyah Beyazlılar 3 tanesinde de berabere kaldı. Berabere kalınan iki maçtaki gollerin son dakikada atılması da Beşiktaş'ı 2 kez yenilgiden kurtaran önemli bir faktör oldu. Beşiktaş lig maçları baz alındığında geriye düştüğü 9 maçta 18 puan kaybederken kazanç hanesine 6 puan yazdı.





İlk devrede geri dönüş yok





Sezona Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Siyah Beyazlılar 6.haftadaki Fenerbahçe deplasmanına kadar 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçların hepsine önde başlayan Beşiktaş, ilk kez Fenerbahçe deplasmanında yenik duruma düştü ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti. İki hafta sonra yine deplasmana giden Beşiktaş bu kez Gençlerbirliği karşılaşmasını mağlup durumdan galibiyete çeviremedi ve yine 2-1 yenildi. Siyah Beyazlılar 9.haftada sahasında M.Başakşehir'e 0-1'den 1-1'i ancak yakaladı ve yenik duruma düştüğü 3. karşılaşmasını da kazanamadı.10.hafta ile 15. hafta arasında oynadığı maçlarda yenik duruma düşmeyen Kara Kartallar 5 maçlık seriden 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Beşiktaş, bir kez daha yenik duruma düştüğü 15.haftadaki Kayseri deplasmanında da 1-0'dan 1-1 beraberliği sağlayabildi ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. En çok puan kayıplarının yaşandığı bu dönemde 17. haftada Sivas deplasmanına giden Şenol Güneş'in öğrencileri 1-0'dan 1-1'i yakalamasına rağmen 83.dakikada yediği golle karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve geriye düştüğü 5. karşılaşmada da puan kaybetmeye devam etti.





2. devrede Antalyaspor ve Fenerbahçe ve maçlarını çevirdi





2. devreye yine Antalya galibiyeti ile başlayan Beşiktaş bu kez geriden gelerek kazandığı ilk maçını oynadı. Antalya'da 8. dakikada geriye düşen Kara Kartallar Talisca'nın 2 golü ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’ın geriye düşüp kazanamadığı 6. maç yine bir deplasman maçıydı.20 .haftada Bursaspor ile deplasmanda oynayan Siyah Beyazlılar Adriano ile öne geçmesine rağmen Bursaspor'un gollerine engel olamadı devreyi 2-1 mağlup kapattı. Beraberliği ancak son dakikada Negredo ile yakalayan Kara Kartallar geri düştüğü 7.maçında 15.puanını Bursa'da bıraktı. Beşiktaş'ın geriden gelerek kazandığı 2. maç Fenerbahçe derbisi oldu. Maça Fernandao'nun golü ile 1-0 yenik başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri 2.devrede attığı 3 gol ile bu sezon 2. kez geriden gelerek kazandı.26.haftada yine bir deplasmana giden Kara Kartallar ilk devrede olduğu gibi M.Başakşehir'e karşı yine mağlup duruma düştü; ama bu kez beraberlik golü dahi atamadığı için geriye düştüğü 7. maçını da 1-0’lık skorla kaybetti.





Siyah Beyazlılar lig maçı olmadığı için değerlendirmeye alınmayan Süper Kupa maçında da A.Konyaspor’a karşı yenik duruma düşmüş ve maçı çeviremeyerek 2-1’lik mağlubiyetle Süper Kupa’yı A.Konyaspor’a kaptırmıştı.





Deplasmanda korkunç puan kaybı





Beşiktaş'ın geri dönüş sağlayamadığı maçların 6 tanesinin deplasmanda olması da bu araştırmada dikkat çeken önemli bir detay. Vodafone Park açıldığından beri kendi sahasında lig maçı kaybetmeyen Siyah Beyazlılar geri düştüğü maçları da bir şekilde beraberliğe getirip mağlup olmaktan kurtuluyor. Ancak deplasman maçlarında geri dönüş sağlanamadığı için puan kayıplarının daha fazla olduğu görülüyor. Kara Kartallar bu sezon toplamda 28 puan kaybederken bu kayıpların 22’ini deplasmanda 6’sını kendi sahasında yaşadı. Deplasmandaki 22 puan kaybının 18’i geri dönüşün sağlanamadığı maçlar oldu. Diğer 2 karşılaşma ise 0-0 ve 2-2 beraberlikle sonuçlandı.





Beşiktaş geri çeviremediği maçlar





Süper Kupa: A.Konyaspor 2 Beşiktaş 1( 1-0’dan 1-1 yakalandı 2-1 mağlup olundu)





Lig:Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1 (2-0'dan 2-1'e geldi)





Gençlerbirliği 2 Beşiktaş 1 (2-0'dan 2-1'e geldi)





Beşiktaş 1 M.Başakşehirspor 1(0-1'den beraberlik yakalandı)





Kayserispor 1 Beşiktaş 1 (0-1'den beraberlik yakalandı)





Demir Grup Sivasspor 2 Beşiktaş 1 (1-0'dan 1-1 yakalandı 2-1 mağlup olundu)





Bursaspor 2 Beşiktaş 2 (1-0 öne geçti sonra 2-1 mağlup duruma düştü sonuç 2-2 )





M.Başakşehir 1-0





Çevirdiği maçlar





Antalyaspor 1 Beşiktaş 2





Beşiktaş 3 Fenerbahçe 1

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