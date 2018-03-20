Benfica Talisca için 40 milyon Euro'ya anlaştı



Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı.Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş.



(AKŞAM)

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