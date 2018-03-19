Güntekin Onay'dan Halil Umut Meler'e olay sözler! 'Senden bir halt olmaz'

Güntekin Onay bugünkü yazısında Başakşehir – Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili ağır yorumlarda bulundu Meler’in Beşiktaşlı futbolcu Medel’i oyundan atamaması ile ilgili ‘Cin olmadan şeytan oluyorsun, böyle sürerse senden de bir halt olmaz.’ dedi.



İşte Onay’ın o değerlendirmesi…



Başakşehir geçen haftaki Alanya hezimetinden sonra belli ki bu maça çok iyi hazırlanmış. Müthiş de bir başlangıç yaptılar… İlk 5 dakikadaki yoğun baskı bile ev sahibine 2 gol getirebilirdi. Bu üstünlük ve tek taraflı oyun 30 dakika boyunca devam etti. Maç boyunca her şeyi doğru yapan bir Başakşehir gördük. Fizik olarak, mental olarak yani her anlamda Beşiktaş'ın önündeydiler. Özellikle Tolgay ve Atiba'ya çok iyi baskı yapıp, pas kanallarını kapattılar. Talisca da orta sahaya hiç yardım etmeyip, topla buluşmayınca Beşiktaş mahkum oynadı. Negredo, çok statik, orta sahayla bütünleşmiyor, top almıyor ve buluştuğu zaman da ağır kalıyor.



İlk yarı boyunca Beşiktaş'ta sahada ayakta kalan sadece Tosic, Medel ve Fabri vardı. Devre sonunda skor 3 veya 4-0 olabilirdi. 2. yarıda daha istekli ve yenilgiye reaksiyon gösteren bir Beşiktaş vardı ama yine de oyun olarak siyah-beyazlılar yetersizdi. Başakşehir sıra dışı bir istekle, sanki hayatının maçını oynuyormuşçasına yüksek konsantrasyonla savaştı. Beşiktaş bu dirence karşılık veremedi. Özellikle Talisca için bir parantez açmak istiyorum. Brezilyalı futbolcu hiç sorumluluk almıyor, oyuna hiç girmiyor, sadece tabelayı değiştirmek için yay civarında dolaşıyor. Gerçekten çok zor bir oyuncu, çıkarsan bir türlü, oynatsan başka türlü.



TATİLE ODAKLANMIŞLAR



10 kişi kalan Başakşehir karşısında baskıyı yoğunlaştıran Beşiktaş, rakibi karşısında net pozisyon üretemedi. Son dakikalarda beraberliğe razı olacak bir görüntü ortaya koydular. Başakşehir ise kazanmayı fazlasıyla hak etti ve uzun süren bir aradan sonra ilk kez bu kadar coşkulu ve istekli göründü.



Başakşehir bu maçın öneminin fazlasıyla bilincindeydi ve ona göre oynadı. Beşiktaşlı futboluların bir çoğu ise görünen o ki bu maçın öneminin farkında değillerdi. Herhalde lig arasındaki tatile odaklanmışlardı.



MELTEM VE POYRAZ!



Hakem kardeşim Halil Umut Meler… Başakşehir’den Caiçara’yı ikinci sarı karttan çok rahat atıyorsun. Medel’i nasıl atamıyorsun?



İşte burada şeytanlığın var! Sakın bu şeytanlığa devam etme. Kimse keriz değil!



Senin yetiştiğin İzmir’in iklimi biraz yumuşak, denizi de var. Ama futbol oyun kuralları bu kadar meltemi kaldırmaz. Hafif sert rüzgarlar esecek. Ya o meltemi herkese aynı uygulayacaksın ya da birine meltem, birine poyraz yapmayacaksın! Kimse yemez! Dün akşam yemedikleri gibi. Cin olmadan şeytan oluyorsun, böyle sürerse senden de bir halt olmaz.

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