Rıdvan Dilmen: 'Beşiktaş rızkını arayan sokak kedisiyken...'

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.



İşte Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;



"9 şut diğer tarafta 0 şut var. Afrin'i askerlerimiz ele geçirmiş, tebrik ediyoruz hepsini gerçekten. Stüdyoyu beğendim aslında. Arada haber mi sunsak (gülerek). İlk yarıda bir hafta boyunca Fenerbahçe şampiyon olur mu deniyordu? Galatasaray en büyük adaylardan birisi deniyordu. Beşiktaş bu hafta kazanırsa bir şeyler olabilir diyorlardı."



"Başakşehir'i kimse konuşmuyordu. Hesaplanamayan bir şey oldu, tecrübeli isimler konsantre olunca böyle oldu. Uyuyan isimler kendine gelince durum böyle oldu. Geçen hafta Adebayor'da yoktu. İlk yarı 3-0 3-1 bitebilirdi. Başakşehir bu kaçırdıklarını çok arar."



"Babel 48 dakikanın en önemli hamlesini yaptı. Topu kaybetti ve Elia'yı düşürdü, hakem devam ettirdi, ikiye bir kaldılar. Daha sonra Adebayor'un yanına geldi. İkinci yarı Beşiktaş risk alacaktır. Ancak her sonuca gebe bir maç..."



Rıdvan Dilmen, maçın ardından şunları söyledi;



"Hala zirveye yakınlar, konsantre olmuşlar. 4-1 yendiler geçen hafta bu galibiyet kolay değildi. Avcı çok önemli bir antrenör artık Avrupa standartlarına geldi. Başakşehir sezonun en kalabalık seyirciye oynadığı maçı olabilir. Enteresandır Beşiktaş takımı her türlü taktiksel değişikliği yaptı ama hepsi artı yerine eksi getirdi."



"İkinci yarı Negredo'yu gören oldu mu? Bu ligin en konsantre takımlarından birisi Başakşehir... Bu maç Beşiktaş'ın fizik kalitesi çok düşüktü. Şenol Güneş bu maçı görmüş aslında. Bayern Münih maçında bir çok oyuncuyu oynatmadı ve rotasyon yaptı. Kazandığı taktirde iki maç içeride oynayacaktı Beşiktaş."



"Terim bugün kahvaltı yaparken bir tek Beşiktaş'ın kazanmamasını istemiştir. Şunu da söyleyelim. Hakemler çok kötü ya. Rezalet durumdalar yani. Kararlar ve kartları skora göre veriyorlar, saçma sapan yönetiyorlar."

'Rızkını arayan sokak kedisi...'



“Adebayor tam bir takım oyuncusu. Top Başakşehir’deyken 1 kişi fazlalar rakiplerinden. Hem orta saha hem forvet oyuncusu gibi. Gomis kadar olmasa da gol de atıyor ve orta sahada takımını rahatlatıyor. Avrupa’nın büyük takımlarında doymuş, gelmiş gibi değil.”



“Beşiktaş sokakta rızkını arayan bir sokak kedisiyken şimdi hazır lokmaya konmaya çalışıyor. Bunun örneğini bugün son dakikalarda gördük. Öylesine bir haftaydı ki önümüzü görme açısından çok önemliydi. Ancak ligin en çok gol atan 4 takımı sadece 1 gol çıkardılar. Medipol Başakşehir maçı fazlasıyla hak etti. Daha düzgün, daha istek oynayan taraf onlardı."