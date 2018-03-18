Tolgay Arslan: Elia bana 'faul yaptım' dedi

Maç boyunca kötü oynadıklarını söyleyen Tolgay Arslan, "Kötü oynadık, özellikle ilk yarı çok kötüydük. o pozisyonla ilgili, gol geldiği için konuşuyoruz ama çok pozisyonları vardı. Bugün hazır değildik, takım olarak iyi oynamadık. Rakiplerimize bakmamız gerekiyor. Şampiyon olmak istiyoruz bu sene. Bu maç bizim için çok önemliydi. Ama dediğim gibi takım olarak çok kötü bir performans sergiledik. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor, maçlara odaklanması gerekiyor. Bunu başarırsak, beraber başarırız. İnşallah önümüzdeki maçların hepsini kazanırız" ifadelerini kullandı.



BABEL: ŞAMPİYONLUK ÇOK UZUN BİR YOL

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Babel, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Taktiksel olarak çok iyi bir oyun ortaya koydular. Teknik direktörlerinin onlardan uygulamalarını istediği her şeyi sahaya yansıttılar. Tebrik etmek gerek" dedi.



Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, Önümüzde uzun bir yol var, inanıyorum ki rakiplerimiz puan kaybedecekler. Bizim için bir sorun yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var, herkes şampiyonluk yarışından bahsediyor. Bu çok uzun bir yol. Bunu maç maç ele almak gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken, bir sonraki maça odaklanıp, o maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ