Negredo, elmacık kemiğindeki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü

Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Adriano ve Medel'in kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından Negredo'da da kırık şüphesi oluştu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Negredo'nun elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunduğu ve tomografisinin çekilmesi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.



İşte Beşiktaş'ın Negredo'yla ilgili yaptığı açıklama;



Sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür."

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