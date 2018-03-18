Negredo, elmacık kemiğindeki kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü
18 Mart 2018 | 21:48
Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş'a Alvaro Negredo'dan kötü haber geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Negredo'nun elmacık kemiğinde kırık şüphesinin bulunduğu ve tomografi çektirmek için hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Adriano ve Medel'in kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından Negredo'da da kırık şüphesi oluştu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Negredo'nun elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunduğu ve tomografisinin çekilmesi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın Negredo'yla ilgili yaptığı açıklama;
Sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür."
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