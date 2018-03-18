Gary Medel ve Adriano cezalı duruma düştü!

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında gerginlik yaşandı. Mücadelenin 21. dakikasında Mossoro ile tartışan Gary Medel, rakibini itti ve yere düşmesine neden oldu.



Yaşanan gerginliğe müdahale eden hakem Halil Umut Meler, Gary Medel'e sarı kart gösterdi.Medel, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Beşiktaşlı Adriano da sarı kart gördü ve tıpkı Medel gibi cezalı duruma düşmekten kurtulamadı.

Gary Medel ve Adriano, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecekler.