Gary Medel ve Adriano cezalı duruma düştü!
18 Mart 2018 | 20:33
Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Gary Medel ve Adriano şoku yaşanıyor. Mücadelenin 21. dakikasında Mossoro'yla tartışan ve rakibini iten Medel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Adriano da 70. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düşmekten kurtulamadı. Gary Medel ve Adriano, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecekler.
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında gerginlik yaşandı. Mücadelenin 21. dakikasında Mossoro ile tartışan Gary Medel, rakibini itti ve yere düşmesine neden oldu.
Yaşanan gerginliğe müdahale eden hakem Halil Umut Meler, Gary Medel'e sarı kart gösterdi.Medel, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Beşiktaşlı Adriano da sarı kart gördü ve tıpkı Medel gibi cezalı duruma düşmekten kurtulamadı.
Gary Medel ve Adriano, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecekler.
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