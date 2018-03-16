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Beşiktaş'ın 115. yıl forması ortaya çıktı
2 saat önce
Beşiktaş Kulübü tarafından Kartal Yuvası'ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı. 115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tartışmalara neden oldu.
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Beşiktaş Kulübü tarafından Kartal Yuvası'ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı.
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115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tartışmalara neden oldu.
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99 TL'den satışa sunulan forma için Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki geldi. Sade tasarımıyla dikkat çeken siyah forma ile ilgili olumsuz görüşler yapıldı.
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Daha modern ve estetik olması gerektiğini savunan birçok taraftar, formayı 1990'lı yıllardan kalma hakem formalarına benzetti.
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