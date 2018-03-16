Beşiktaş'ın 115. yıl forması ortaya çıktı

1 / 7 Beşiktaş Kulübü tarafından Kartal Yuvası'ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı.



2 / 7 115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tartışmalara neden oldu.



3 / 7 99 TL'den satışa sunulan forma için Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki geldi. Sade tasarımıyla dikkat çeken siyah forma ile ilgili olumsuz görüşler yapıldı.



4 / 7 Daha modern ve estetik olması gerektiğini savunan birçok taraftar, formayı 1990'lı yıllardan kalma hakem formalarına benzetti.



5 / 7 Çok küçük bir kesimse formanın şekil olarak güzel olduğu görüşünde toplandı.



6 / 7 Beşiktaş Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu yönetici Hüseyin Mican ise pazartesi gününden itibaren 115. yıl nedeniyle sınırlı sayıda ürün çıkartacaklarını doğruladı.

