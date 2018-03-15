UEFA, Beşiktaş'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti
15 Mart 2018 | 16:19
UEFA'dan Beşiktaş'a disiplin şoku! Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'i konuk eden Beşiktaş; sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolması nedeniyle UEFA tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşan Beşiktaş'a disiplin soruşturması açtı.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş'a sahaya yabancı madde atmak, güvenliğin sağlanması kapsamında yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarında seyirci bulunması gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.
Disiplin soruşturmasının 31 Mayıs tarihinde tamamlanacağı ifade edildi.
Beşiktaş, Vodafone Park'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmuş ve Avrupa kupalarına veda etmişti.
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