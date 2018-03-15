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Beşiktaş'ta 78 milyonluk hayal kırıklığı

31 dakika önce

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 17 asist, 4 golle göz kamaştıran performans sergileyen Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla adeta tel tel dökülüyor...

Beşiktaş'ta 78 milyonluk hayal kırıklığı
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Bayern Münih maçında David Alaba karşısında son derece etkisiz kalan, adeta ayakta durmakta zorlanan Hollandalı futbolcu, kötü vuruşları ve isabet kaydetmeyen pasları ile saç-baş yoldurdu.

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Süper Lig'de 17 maçta sadece 1 golü bulunan Lens, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol, 4 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro ödenerek Sunderland'den kiralanmıştı.

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Sezon başı yapılan anlaşma gereği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini mecburen alan Beşiktaş, İngiliz kulübüne 4.1 milyon euro ödeyecek. Böylece toplam bonservis ücreti 5.6 milyon euro olacak.

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Lens 5 yılda ise 8.3 milyon euro garanti ücret alacak. Hepsi alt alta konduğunda Hollandalı yıldızın için kasadan tam 16.7 milyon euro (78 milyon lira) çıkacak. (MİLLİYET)

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