Beşiktaş'ta 78 milyonluk hayal kırıklığı

1 / 4 Bayern Münih maçında David Alaba karşısında son derece etkisiz kalan, adeta ayakta durmakta zorlanan Hollandalı futbolcu, kötü vuruşları ve isabet kaydetmeyen pasları ile saç-baş yoldurdu.



2 / 4 Süper Lig'de 17 maçta sadece 1 golü bulunan Lens, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol, 4 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro ödenerek Sunderland'den kiralanmıştı.



3 / 4 Sezon başı yapılan anlaşma gereği 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini mecburen alan Beşiktaş, İngiliz kulübüne 4.1 milyon euro ödeyecek. Böylece toplam bonservis ücreti 5.6 milyon euro olacak.

