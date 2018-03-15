Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş'ta 78 milyonluk hayal kırıklığı
31 dakika önce
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 17 asist, 4 golle göz kamaştıran performans sergileyen Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla adeta tel tel dökülüyor...
1 / 4
Bayern Münih maçında David Alaba karşısında son derece etkisiz kalan, adeta ayakta durmakta zorlanan Hollandalı futbolcu, kötü vuruşları ve isabet kaydetmeyen pasları ile saç-baş yoldurdu.
2 / 4
Süper Lig'de 17 maçta sadece 1 golü bulunan Lens, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol, 4 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, sezon başında 1.5 milyon euro ödenerek Sunderland'den kiralanmıştı.
3 / 4