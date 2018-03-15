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Beşiktaş adeta bu sezon para pastı
36 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenen Beşiktaş, bu sezon adeta para bastı.
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli bir parayı da koymayı başardı.
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Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak 12.7 milyon euroluk (59 milyon TL) ayak bastı parasının tamamının kasasına koyan siyah-beyazlılar, Bayern Münih'e elense de bu sezon para bastı.
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Pazarlama geliri olarak ise yaklaşık 25 milyon euroluk (115 milyon TL) gelir elde eden Kartal, performans geliri olarak da 3 galibiyet ve 2 beraberlik alması sebebiyle 5.5 milyon euroluk (25 milyon TL) almaya hak kazandı.
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