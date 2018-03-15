Beşiktaş adeta bu sezon para pastı

1 / 5 Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli bir parayı da koymayı başardı.



2 / 5 Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak 12.7 milyon euroluk (59 milyon TL) ayak bastı parasının tamamının kasasına koyan siyah-beyazlılar, Bayern Münih'e elense de bu sezon para bastı.



3 / 5 Pazarlama geliri olarak ise yaklaşık 25 milyon euroluk (115 milyon TL) gelir elde eden Kartal, performans geliri olarak da 3 galibiyet ve 2 beraberlik alması sebebiyle 5.5 milyon euroluk (25 milyon TL) almaya hak kazandı.



4 / 5 Son grup maçında aldığı beraberlikle bir üst tura adını yazdırmayı başaran teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, 6 milyon euroluk (28 milyon TL) son 16 primi de aldı.

