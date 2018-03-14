''Hiçbir Türk takımının gelemeyeceği nokta...''

Süper Lig'e döneceklerini söyleyen Quaresma, "Taraftarımız tek kelimeyle mükemmeldi, her zaman mükemmeller. Şimdi lige dönüyoruz, şampiyonluk şansımız var, bunun bilincindeyiz. Bunun için mücadele edeceğiz. Kolay kolay hiçbir Türk takımının gelemeyeceği bir noktaya geldi bu takım. Grup aşamasındaki performansımız özeldi" diye konuştu.



TFF KARAR VERDİ, HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Aldığı 5 maçlık ceza hakkında da konuşan Ricardo Quaresma, "Takımla beraberim, çalışmalara devam ediyorum. Tabii ki maçlara çıkamıyorum ama dışarıdan onlara verebildiğim desteği veriyorum. Federasyon karar verdi, bütün kamuoyunun gözünün önünde oldu her şey. Olay nasıl gelişti, neler oldu, biliyor herkes. Artık 5 maç beklemek zorundayım" dedi.

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