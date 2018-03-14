Mats Hummels'ten Beşiktaş taraftarına övgü!

Mats Hummels, Beşiktaş taraftarlarından çok etkilendiğini belirtirken ''Gerçekten harika bir duyguydu. Sesleri soyunma odasına kadar geliyordu. Şimdiye kadar karşılaştığım en gürültülü stat burası. Burada oynamak çok güzeldi" sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalabileceklerini söyleyen Hummels, "Şampiyonlar Ligi'ne final neden olmasın? İsteğimiz önce yarı finale kalmak. Hangi takım çıkarsa çıksın, bize fark etmez. Artık eşleşmeyi bekliyoruz" dedi.



''BÖYLE BİR ATMOSFERİ SEVMEMEK MÜMKÜN DEĞİL''

Öte yandan Mats Hummels, 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından stadın atmosferine olan hayranlığını sosyal medya hesabından payaştığı bir fotoğrafla da dile getirdi. Hummels, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaş'ınki gibi bir atmosferi sevmemek mümkün değil" sözlerini kullandı.

WAGNER: "İNANILMAZ, TARAFTARA SAYGI DUYDUM"

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Sandro Wagner, stattaki atmosfere hayran kaldığını belirterek, "İnanılmaz bir atmosfer, hayran kaldım. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. 6-7 farklı bir galibiyet durumunda buna inanamadım. Beşiktaş taraftarını tebrik etmek gerekiyor, müthiş itici güç. Türk taraftarlara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Çeyrek finalde bir rakip seçmediklerini kaydeden tecrübeli golcü, "Biz Bayern Münih'iz ve rakip seçmeyiz. Real Madrid de buna dahil. Kim gelirse gelsin, biz Bayern Münih'iz." diye konuştu.



ALABA: BEŞİKTAŞ İYİ BİR TAKIM

Bayern Münih'in yıldızı David Alaba ise "Beşiktaş son derece büyük oyunculardan oluşan, büyük bir takım. Neler yapabileceklerini gösterdiler ve Avrupa'da da iyi bir sezon geçirdiler. Geçen sezon da öyleydiler" diye konuştu.



Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Avusturyalı oyuncu, "Süper Lig'i takip etmeye çalışıyorum ama son durumu bilmiyorum. Umarım daha iyi takım kazanır." ifadelerini kullandı.



BOATENG: "BURADA OYNAMAK KEYİFLİ"

Jerome Boateng de kısa bir değerlendirme yaparak, İstanbul'daki atmosferden etkilendiğini belirtti ve Beşiktaş taraftarının önünde oynamanın keyifli olduğunu dile getirdi.



Boateng, maç sonunda yaptığı kısa değelendirmede "Böyle bir atmosferde oynamak çok keyifliydi. Golleri doğru zamanda bulduk. Bazen aptalca hatalarımız da oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlememiz gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki başarılı oyuncu iki maçta da Beşiktaş'a karşı 90'ar dakika sahada kaldı.