Stadı dolduran taraftarlar hakkında övgüyle bahseden Oğuzhan, ''Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şükretmek gerekiyor. Buraya her zaman çıktığımızda inanılmaz duygular içindeyiz. Bayern Münih bile bu atmosfere karşı etkilenebiliyor. İnşallah bu sene de onları mahçup etmeyiz'' sözlerini kullandı.



"BAYERN ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Bayern Münih'in çok güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Milli futbolcu, ''Yine bugün mağlup olmak istemezdik ama çok güçlü bir takımla oynadık. İstedikleri zaman tempoyu arttırabiliyorlar'' şeklinde konuştu.



TOLGAY ARSLAN: BU SEZONU KİMSE UNUTMAYACAK

Beşiktaş'ın orta sahası Tolgay Arslan ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırdıklarını belirterek, "Taraftara teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Bize Şampiyonlar Ligi'nde güzel anlar yaşattılar. Bir rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak. Maçın da zor olacağını biliyorduk. Fazla oynamayan oyuncular da oynadı, şansımızın çok olmadığını biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Oynarken bir öz güven geliyor. Ben çalışkan bir oyuncuyum, idmanların dışında da çalışıyorum. Her maç üst üste oynayınca bir öz güven geliyor. Görevim takıma yardım etmek" şeklinde konuştu.



VAGNER LOVE: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK

Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Vagner Love, mücadelenin ardından konuştu. Almanya'da alınan 5-0'lık yenilginin turu bitirdiğini söyleyen Love, "İlk maçtaki farklı skor bugüne ümitlerimizi taşımaya izin vermedi ama bugün iyi bir maç oynayıp, mücadele etmek istiyorduk. İyi oynamamıza, mücadele etmemize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Sahada oynadığım mevki itibariyle gol atmak zorundayım. Gol attığım için mutluyum. Umarım bundan sonra lig ve kupada atmaya devam ederim" sözlerini kullandı.

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