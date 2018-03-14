Fikret Orman: Talisca isterse bonservisini alacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın transferine yönelik Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, "Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız. "İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.



"KADER MAÇI DEMEK DOĞRU OLMAZ"

Şampiyonluk yolundaki Başakşehir maçını da değerlendiren Fikret Orman, "Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Diğer maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız" diye konuştu.



TALISCA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, milli takıma seçilmesinde takımının rolünün büyük olduğunu söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan Talisca, "Milli Takım’a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş’ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım" dedi.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almak istediğini söyleyen yıldız oyuncu "İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası’na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

