Anderson Talisca'dan transfer sözleri

Kara Kartal’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansın ardından Brezilya Milli Takımı’nın Rusya ve Almanya’yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna seçilmişti.

Konuyla ilgili olarak, “Ülkemi temsil edebilmek için çok iyi bir fırsat yakaladım. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Brezilya’nın çalıştırıcısı Tite’ye teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Talisca, sonrasında Başkan Fikret Orman’a mesaj gönderdi. Talisca, “Başkanımız Fikret Orman’ın bana sözü var. Bonservisimi almalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı. 2 sezon için 19 milyon ödendi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca için Beşiktaş, Portekiz temsilcisine 4 milyon Euro’luk (19 milyon TL) bir ödeme yapmıştı. Başarılı ismin sözleşmesinde 21 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunuyor.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca’nın sözleriyle ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamada bulundu. Genç futbolcunun performansından oldukça memnun olduklarını belirten Orman, “Talisca bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik. Sözleşmesinde 21 milyon Euro’luk opsiyon maddesi var. Bu opsiyonu kullanmak için 1 Haziran’a kadar vaktimiz var. Konuyla ilgili olarak Benfica’yla bir görüşme gerçekleştireceğim. Talisca bizde kalmak istiyor, biz de onu kadromuzda tutmak istiyoruz” dedi.



‘Güven duyması önemli’



Anderson Talisca’nın kendisi için sarf ettiği sözlerle ilgili olarak da yorumda bulunan Fikret Orman, “Futbolcunun başkanına sonsuz güven duyması çok önemli. Hem bizim hem de onun mutlu olacağı bir çözüm bulmak için çaba gösteriyoruz” yorumunu yaptı.

(FANATİK)

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