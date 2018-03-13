Şenol Güneş: Pepe, Vida ve Tosic, Bayern Münih maçında yok

Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma şunları söyledi: "Takımı kutlamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye kadar geldik, bu kolay değil. Rövanş bizim için zor olacak ama tadını çıkarmak istiyoruz. Çok uzun süre olmadı. 2 maç kaçırdım. Fizik olarak iyi durumdayım. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyorum. Oynayıp oynamamam hocaya bağlı. Yarın çok farklı maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sahada keyif almaya çalışacağız."



Quaresma, Talisca'nın Brezilya Milli Takım'a daveti ile ilgili soruya ise "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular milli takıma çağrılırsa mutlu olur. Genç ve yetenekli oyuncu. Çok parlak bir geleceği var" yanıtını verdi.



ŞENOL GÜNEŞ: "PEPE, TOSIC VE VIDA KADRODA YOK"

Şenol Güneş'in sözleri: "İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağız. Aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. Maalesef olmadı. Hedefi geri düşürdü. Farklı skor bize yakışmadı. En güzel futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız. Pepe, Vida, Tosic kadroda olmayacak. Vida'nın sakatlığı var. Savunmada sayısal sıkıntımız var."

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