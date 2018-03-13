Caner Erkin'e hapis cezası isteniyor!

23 Ekim 2017'deki Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e sarı kart göstermiş, Caner Erkin’in de hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilmişti. Caner Erkin'in 2 yıl hapsi isteniyor.





CANER ERKİN; “HAKARET KASTIM YOKTU”

Sosyal medyada geniş yankı bulan olayın ardından Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Re’sen soruşturma başlatmıştı. soruşturma kapsamında ifadesi alınan Caner Erkin, "Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu" dedi.



2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ancak soruşturmayı tamamlayan savcılık Erkin’in hakem Mete Kalkavan'a sinkaflı küfür ettiğini belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Caner Erkin'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.