Beşiktaş'tan altyapıya Dietmar Beiersdorfer hamlesi
13 Mart 2018 | 15:14
Beşiktaş'tan sürpriz altyapı hamlesi. Beşiktaş'ın, son olarak Hamburg'ta görev yapan Dietmar Beiersdorfer'i altyapıda göreve getirmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ın son olarak Hamburg'da futbol direktörü olarak görev yapan Dietmar Beiersdorfer ile temas halinde olduğu belirtildi.
Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Hamburg'da başkanlık da yapan 54 yaşındaki Beiersdorfer ile görüşüyor.
Dietmar Beiersdorfer ile sportif direktör olarak görev yapmayacağı, gençlerle ilgili kulüp yapısı içinde görev alacağı belirtildi.
Alman futbol adamının, genç yeteneklerin profesyonel gruplara daha iyi bir şekilde bağlanmasını sağlayacağı kaydedildi.
(Ajansspor)
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