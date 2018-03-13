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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

3 saat önce

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın ilk kez milli takıma seçilmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!
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Talisca, ilk kez Brezilya Milli Takımı'ndan davet alırken, Fenerbahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.

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Talisca milli takıma seçilmesiyle Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

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İşte Talisca için yapılan yorumlardan bazıları...

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Talisca'nın milli takıma seçilmesi sosyal medyayı salladı!

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Beşiktaş
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