Beşiktaş'ta Vagner Love'dan ayrılık sinyali

1 / 4 Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.



2 / 4 Brezilyalı golcü, Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğünü ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini söyledi.



3 / 4 Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Lizbon ekibiyle ilgili olarak önemli bir itirafta da bulundu.

