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Beşiktaş'ta Vagner Love'dan ayrılık sinyali

6 saat önce

Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine çok konuşulacak bir röportaj verdi.

Beşiktaş'ta Vagner Love'dan ayrılık sinyali
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Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.

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Brezilyalı golcü, Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğünü ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini söyledi.

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Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Lizbon ekibiyle ilgili olarak önemli bir itirafta da bulundu.

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Love, "Portekiz Ligi çok kaliteli. Eğer fırsat bulabilirsem Sporting gibi büyük bir takımda oynamayı çok isterim." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş
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