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Beşiktaş'ta Vagner Love'dan ayrılık sinyali
6 saat önce
Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine çok konuşulacak bir röportaj verdi.
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Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.
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Brezilyalı golcü, Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğünü ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini söyledi.
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