Pepe, Başakşehir maçında oynayacak!
11 Mart 2018 | 13:15
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, sakatlığı sebebiyle 1 ay oynamayacaktı fakat yapılan tedaviye yanıt verdi ve Başakşehir maçında sahada olacak.
Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe'nin tedavi süreci iyi geçti. Portekizli oyuncu Bayern Münih karşısında forma giyemeyecek, fakat Başakşehir maçında ilk 11'e geri dönecek.
Pepe, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkıp 2 gol attı ve 1710 dakika sahada kaldı. (Hürriyet)
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