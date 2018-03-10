Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 90+2. dakikasında Ahmet Oğuz yedek kulübesinin olduğu bölgeden hızlı şekilde taç atışını kullanmak istedi. Ancak Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş buna izin vermeyince Ümit Özat ile Şenol Güneş arasında gerginlik yaşandı.



Saha kenarında Şenol Güneş’e tepki gösteren Ümit Özat’ı dördüncü hakem sakinleştirdi. Konu hakkında açıklama yapan Ümit Özat, Şenol Güneş için "Bunları söyleyince 'saygısız' diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var, çizgi ihlali yaptı. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. 4. hakeme söylüyorsun, 'sen de yapıyorsun' diyor. Sanki avukatlığını yapıyor. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı" diye konuştu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise düzenlediği basın toplantısında yaşanan olay sorulduğunda “Benim görevim değil kimseye kullandırmamak. Ben Vagner’in geriye dönmesini kabul edemiyorum, onunla uğraşıyordum. Bu tip dedikodular doğru değil, sıkıldım artık” ifadesini kullandı.



Olayın bir diğer kahramanı Ahmet Oğuz ise "Tam hızlı taç kullanacakken Şenol hocayı gördüm. Oyuncularına taktik vermeye çalışıyordu. Bu pozisyon hakkında yorum yapmayayım ben" şeklinde konuştu.

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