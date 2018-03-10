Medel: Bayern maçına kazanmak için çıkacağız

Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili konuşan Gary Medel, "Bizim için zor bir maç oldu. İyi defans yapan rakibe karşı oynadık. İyi dayandılar, iyi sabrettiler ama gol attık ve kazandık" dedi.



GARY MEDEL'İN STOPER İTİRAFI

Orta sahada ve defansta oynamasıyla ilgili görüşü sorulan Gary Medel, "İki pozisyonda da oynuyorum. İki pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Biz topa sahip olan bir takımız ve böyle takımlarda stoper oynamak zevklidir. Keyif alıyorum" diye konuştu.



"BAYERN MÜNİH MAÇINA KAZANMAK İÇİN..."

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları rövanş maçı hakkında da konuşan Gary Medel, "Takımda ambiyans güzel. Bayern Münih maçına kazanmak için çıkacağız. Kazanarak seneye hazırlık yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ADRIANO: EV ÖDEMİZİ İYİ YAPTI

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Adriano açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte avantaj yaşayacağımız bir gündü. Kendi evimizde ev ödevimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Gol yememelerini de vurgulayan Adriano, "Konsantrasyon çok önemliydi, bugün de iyi konsantre olduk. Önce defansta düzenli olacaksınız ki hücum organizasyonunuz olsun. Bunun üzerine çok çalışıyoruz, hocamız da buna odaklıyor. Büyük bir çalışmayla sahada bunu ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: BU SENE GOL BULMAKTA ZORLANIYORUZ

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili konuşan Oğuzhan Özyakup, "Galip gelmek önemliydi, Başakşehir maçına avantajlı gidiyoruz. Evimizde çok güçlüyüz bunu yine gösterdik. Çok pozisyona girdik ama atamadık, bu sene böyle bir sıkıntı var. Trabzonspor'u, Fener'i yendik ve bunu devam ettirmek istedik. Haftaya bizden bir gün önce Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Biz Başakşehir maçına konsantre olmalıyız" dedi.



"FUTBOLCULAR ÇOK MAÇI SEVER"

Şenol Güneş'in kadrodaki tüm futbolculara şans vermesiyla ilgili görüşü istenen Oğuzhan Özyakup, "Her futbolcuya ihtiyaç var. Çok kısa dönemde çok maç oynuyoruz. Futbolcular için iyi çünkü futbolcular her zaman maçı sever. Yorucu geçiyor ama herkes kendine iyi bakıyor, bunu da gösteriyoruz" diye konuştu.



"CENK TOSUN'UN GOL ATACAĞINA EMİNDİM"

Cenk Tosun'un Everton'da Brighton'a gol atmasıyla ilgili görüşü sorulan Oğuzhan Özyakup "Devre arasında Cenk Tosun'un gol atacağını duydum, şimdi izledim ve güzel de bir gol atmış. Bu maçta gol atacağına emindim, Cenk benim kardeşim" ifadelerini kullandı.