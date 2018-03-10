Thomas Müller'den Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller, Alman basınına verdiği röportajda Vodafone Park'ta siyah beyazlılar ile oynayacağı rövanş maçı hakkında konuştu.



Thomas Müller ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyete rağmen İstanbul'da ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.

Alman basınına konuşan Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında Leipzig'in Beşiktaş karşısında düştüğü zor durumu hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta asla ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor. İstanbul'da Leipzig'in nasıl zor durumlara düştüğünü gördük. İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta hiçbir şekilde ciddiyeti elden bırakmayacağız. Takım olarak rövanşa hazırız ve Şampiyonlar Ligi'ne konsantreyiz" diye konuştu.



Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesinin bilet fiyatları



Kategori 1: 600 TL

Kategori 2: 525 TL

Kategori 3: 450 TL

Kategori 4: 425 TL

Kategori 5: 400 TL

Kategori 6: 375 TL

Kategori 7: 180 TL

Kategori 8: 170 TL

VIP: 1.350 TL

1903 A-E BLOK: 1.350 TL

1903 B-D BLOK: 1400 TL

1903 C BLOK: 1.500 TL



(FUTBOL ARENA)