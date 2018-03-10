Thomas Müller'den Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibinin yıldız futbolcusu Thomas Müller'den rövanş hakkında açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller, Alman basınına verdiği röportajda Vodafone Park'ta siyah beyazlılar ile oynayacağı rövanş maçı hakkında konuştu.
Thomas Müller ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyete rağmen İstanbul'da ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.
Alman basınına konuşan Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında Leipzig'in Beşiktaş karşısında düştüğü zor durumu hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta asla ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor. İstanbul'da Leipzig'in nasıl zor durumlara düştüğünü gördük. İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta hiçbir şekilde ciddiyeti elden bırakmayacağız. Takım olarak rövanşa hazırız ve Şampiyonlar Ligi'ne konsantreyiz" diye konuştu.
Beşiktaş - Bayern Münih mücadelesinin bilet fiyatları
Kategori 1: 600 TL
Kategori 2: 525 TL
Kategori 3: 450 TL
Kategori 4: 425 TL
Kategori 5: 400 TL
Kategori 6: 375 TL
Kategori 7: 180 TL
Kategori 8: 170 TL
VIP: 1.350 TL
1903 A-E BLOK: 1.350 TL
1903 B-D BLOK: 1400 TL
1903 C BLOK: 1.500 TL
(FUTBOL ARENA)