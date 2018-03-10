Beşiktaş Ryan Babel'in sözleşmesini uzatıyor



Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteğiyle flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk yarışında tekrar iddialı konuma gelen Beşiktaş, yeni sezonun planlamasını da yapıyor... Bu doğrultuda Şenol Güneş'in talebi sonrası yönetim harekete geçti. Yıldız bir futbolcunun imzası için kollar sıvandı. Star gazetesinde yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı kulüp, 33 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapan 31 yaşındaki Hollandalı star Babel'in gelecek sezon sonu bitecek anlaşmasını uzatmak için teklifte bulunacak. Beşiktaş, 4 Ocak 2017'de İspanyol kulübü Deportivo La Coruna'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği kanat oyuncusu Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.





Teknik direktör Şenol Güneş'in, Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede 31 yaşındaki HollandalI oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Siyah-Beyazlı yöneticiler Babel'e yapılacak teklif üzerinde çalışmaya başladı. Siyah beyazlı yöneticilerin Babel'e 2019 yılı sonunda bitecek sözleşmesini iki yıl daha uzatma teklifi sunacağı ve yıllık maaşına da 200 bin euro zam yapacağı belirtildi. Hollandalı oyuncu Beşiktaş'tan halen yıllık 2 milyon 100 bin euro garanti para alıyor. Maç başı ücreti de 4 bin euro. Ryan Babel, Beşiktaş'ta bu sezon toplam 33 maçta forma giydi. 9'u ligde, 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere rakip filelere 11 gol bırakırken, 4 de asist yaptı.

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