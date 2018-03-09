Fikret Orman: 'Fenerbahçe bizim rakibimiz değil'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Orman, Quaresma'ya verilen ceza ile ilgili sözlerine başladı.



İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:



Quaresma'nın yaptığı hareketi tasvip etmiyorum. Hangi cezamız indirildi ki Quaresma'nın cezası indirilsin? Bize özel muamele var hamdolsun. Quaresma çok tecrübeli bir oyuncu, böyle bir hata yapmaması gerekiyordu. Sezon başında Beşiktaş kibirli diye bir algı yaratıldı. Biz adalet ve düzgün kararların verilmesini bekliyoruz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz.



Beşiktaş'ın şampiyon olacağına kalben inanıyorum. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Bayern Münih taraftarını burada Beşiktaş'a yakışır şekilde ağırlayacağız.



Biz iyilikten beslenen bir camiayız. Rakiplerimizin seçim süreçleri var. Bizim öyle bir sürecimiz yok. O süreçlerden ötürü kendi içlerinde biraz gerginlik yaşıyorlar. Onu da sahaya yansıtıyorlar.



"FENERBAHÇE RAKİBİMİZ DEĞİL"



Fenerbahçe'yle ligdeki işimiz bitti. Artık onlar bizim rakibimiz değil. Bizim rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray. Fenerbahçe'yle ligde daha maçımız yok, o yüzden polemik yapmanın da anlamı.



Bazı gazeteciler algı yaratmaya çalışıyor. Siz saha dışında algı yaratmaya çalışırsınız ama biz saha içerisinde çıkıp topumuzu oynayacağız.



Kurulların Beşiktaş'la alakalı ön yargılı olduğunu görüyorum. Bir dönem kollandığımızı söylemeye başlamışlardı. Beşiktaş'ın başkanından yöneticilerine, oyuncularından teknik direktörüne kadar kimsenin kollanma gibi bir beklentisi olmamıştır. Böyle bir beklentisi olan da namerttir!

Negredo ve Mertcan haberlerini yapan kişi, dedikodular üzerinden bir şeyler yaparak popüler olmaya çalışıyor. Meşhur ettiniz adamı. Beşiktaş üzerinden prim yapılmasına izin vermem. Herkes işine gücüne baksın. Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Başkanı'nın inanılmaz güveni vardır.