Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın 14 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayern Münih takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine bilet sahipleri için yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00'de başlayacak.
Beşiktaş-Bayern Münih maçının bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 600 lira
Kategori 2: 525 lira
Kategori 3: 450 lira
Kategori 4: 425 lira
Kategori 5: 400 lira
Kategori 6: 375 lira
Kategori 7: 180 lira
Kategori 8: 170 lira
VIP: 1350 lira
1903 A-E Blok: 1350 lira
1903 B-D Blok: 1400 lira
1903 C Blok: 1500 lira