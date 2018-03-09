UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine bilet sahipleri için yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek.



Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00'de başlayacak.



Beşiktaş-Bayern Münih maçının bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 600 lira



Kategori 2: 525 lira



Kategori 3: 450 lira



Kategori 4: 425 lira



Kategori 5: 400 lira



Kategori 6: 375 lira



Kategori 7: 180 lira



Kategori 8: 170 lira



VIP: 1350 lira



1903 A-E Blok: 1350 lira



1903 B-D Blok: 1400 lira



1903 C Blok: 1500 lira

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