SPOR

Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor

09 Mart 2018 | 11:14

Beşiktaş'ın 14 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayern Münih takımıyla yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine bilet sahipleri için yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Bayern Münih maçının bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 600 lira

Kategori 2: 525 lira

Kategori 3: 450 lira

Kategori 4: 425 lira

Kategori 5: 400 lira

Kategori 6: 375 lira

Kategori 7: 180 lira

Kategori 8: 170 lira

VIP: 1350 lira

1903 A-E Blok: 1350 lira

1903 B-D Blok: 1400 lira

1903 C Blok: 1500 lira

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.