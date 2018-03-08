Fikret Orman, Quaresma'nın cezası nedeniyle basın toplantısı yapacak!

Fikret Orman, Beşiktaş'ın sabah yapacağı sponsorluk anlaşmasından sonra gündeme dair soruları cevaplayacak. Başta Quaresma'ya verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 5 maçlık cezayı yönetim ve camia adına değerlendirecek olan Orman, bugün gündeme düşen bir diğer konu olan Mertcan Çam transferi ilgili iddialara da açıklık getirecek ve futbol gündemini değerlendirecek.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yarın sabahki basın toplantısı Vodafone Park'ta saat 11:00'de başlayacak.

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