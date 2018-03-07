Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir
07 Mart 2018 | 22:43
Devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love için Brezilya'dan ilginç bir transfer iddiası geldi. Vagner Love'ın sezon sonunda Flamengo'ya gidebileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Ocak ayında kadrosuna kattığı Vagner Love'un sezon sonunda Brezilya Ligi'ne transfer olabileceği belirtildi.
Siyah beyazlıların devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı oyuncunun Flamengo ile Ocak ayında uzun süre transfer görüşmesi yaptığı ancak kulüplerin anlaşamaması sonrasında Beşiktaş'a transfer olduğu aktarıldı.
Beşiktaş'ta şu ana kadar beklentileri karşılayamayan oyuncunun yaşı itibarıyla sezon sonunda gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtiliyor.
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