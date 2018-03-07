Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Beşiktaş'ın Ocak ayında kadrosuna kattığı Vagner Love'un sezon sonunda Brezilya Ligi'ne transfer olabileceği belirtildi.



Siyah beyazlıların devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı oyuncunun Flamengo ile Ocak ayında uzun süre transfer görüşmesi yaptığı ancak kulüplerin anlaşamaması sonrasında Beşiktaş'a transfer olduğu aktarıldı.



Beşiktaş'ta şu ana kadar beklentileri karşılayamayan oyuncunun yaşı itibarıyla sezon sonunda gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtiliyor.

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