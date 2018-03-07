UEFA'dan Anderson Talisca paylaşımı

Beşiktaş'ın son iki sezon elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın performansı UEFA'nın da dikkatini çekti. Siyah Beyazlı ekipte kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren ve geçtiğimiz günlerde de Benfica'yla olan kontratını uzatan Brezilyalı yıldızla ilgili UEFA'nın resmi Twitter hesabından olay bir paylaşım yapıldı.



Talisca'nın geldiği günden bu yana gol attığı 26 karşılaşmada Beşiktaş'ın hiç yenilmemiş olmasının vurgulandığı paylaşımda yıldız futbolcunun gol attığı maçlarda alınan skorları içeren bir görsele yer verildi. Buna göre Beşiktaş, şimdiye dek Talisca'nın gol attığı maçlarda tam 20 galibiyet alırken 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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