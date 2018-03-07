Jeramain Lens'ten Quaresma itirafı

Beşiktaş'ta performansıyla beklentilerin altında kalan Jeremain Lens'ten Quaresma itirafı geldi.



Q7'nin cezalı duruma düşmesinin ardından formayı alan Hollandalı oyuncu, oyundan çıkarken tüm arkadaşlarının tebriklerini topladı. Lens, "Sağ kanatta Quaresma alışkanlığı var. Bu çok normal ama ben onun yapısına sahip değilim" ifadesini kullandı.



(AÇIK MERT KORKUSUZ)

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