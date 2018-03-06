Matej Mitrovic'e Lazio kancası
06 Mart 2018 | 18:10
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Matej Mitrovic'e Lazio kancası! Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayıp Club Brugge'a kiralanan Mitrovic'i gündemine aldı.
Beşiktaşlı Mitrovic'e talip olan takımların ardı arkası kesilmiyor...
Corriero dello Sport'un haberine göre; sezon sonunda Stefan de Vrij ile yolları ayıracak olan Lazio, gündemine Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiraladığı Matej Mitrovic'i aldı. Beşiktaş ile temasa geçmeye hazırlanan Lazio, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Kariyerinde HNK Cibalia, Rijeka ve Beşiktaş'ta forma giyen Mitrovic, şu anda kiralık olarak Club Brugge formasını giyiyor. Club Brugge formasıyla Belçika 1. Ligi'nde 5 maça çıkan genç isim, 1 sarı kart görüp 450 dakika sahada kaldı.
(Habertürk)
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