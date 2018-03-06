PFDK Quaresma'ya 5 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi. Quaresma ayrıca PFDK tarafından 22 bin TL para cezasına çarptırıldı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle siyah-beyazlı oyuncu, PFDK tarafından 5 maç men cezası aldı. Quaresma'ya ayrıca 22 bin lira para cezası verildi.



Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş, 30 bin lira para ile cezalandırıldı.



Fenerbahçe'ye ise yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 bin lira para cezası verildi.

QUARESMA-JOSEF DE SOUZA OLAYI NASIL GELİŞTİ?

Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasının 52'nci dakikasında Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Pepe'ye faul yaptı. Yapılan faulün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.



Quaresma, Josef'e yaptığı hareketten dolayı karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken, saha içinde tansiyon aniden yükseldi. Kırmızı kart gören Quaresma, Josef'in üzerine yürümek istedi. Volkan Demirel'in de aralarında bulunduğu futbolcular Quaresma'yı sakinleştirmeye çalıştı.



Sinirli hareketlerine devam eden Quaresma'nın o esnada Pepe'yi iten Mehmet Ekici'ye yumruk salladığı görüldü. Mehmet Ekici daha sonra hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.