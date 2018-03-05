Şenol Güneş: 'Trabzon'dan hep kovularak gittim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Şenol Güneş, "Trabzonspor maçı zor bir maçtı. Denk oynanan oyunda attığımız gol avantaj getirdi, moral olarak Trabzonspor'u etkiledi. Bazen futbolda sabırlı oynamak, hata yapmadan savunmada kalmak maçı kazandırır. Şans da yanımızdaydı. Trabzonspor'un iyi oyuncuları var ama güven sorunu var. Coşku yakalarlarsa toparlar. Bizim için iyi bir sonuçtu." dedi.



Yayıncı kuruluşa konuştuğu sırada savunmada yaptığı tercihler sorulan Şenol Güneş "Gol yemedik, Pepe de önemli, diğer oyunculara ve başka konulara girmek istemiyorum. Hastayım daha fazla da konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim." diye konuştu.



Trabzon'a ait olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Ben sıradan biriyim. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Benim orada olmam, buradaki düşüncemi değiştirmez. Burada nasıl öğrendiysem, orada öyle yaşıyorum. 2-3 ya da 5 kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumu kimse silemez. Ben buradan hep kovularak gittim, sadece sonuncuda kendim gittim. O da Trabzon'a faydası olsun diye gittim" ifadelerini kullandı.

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